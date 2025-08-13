Все новости Уфы и Башкортостана
Любовный гороскоп на сегодня, 14 августа 2025 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 14 августа 2025 года по знакам зодиака

21:01, 13 авг 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 14 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

Овнам звёзды сулят утренний настрой на покорение новых высот с последующим желанием уединения. Тельцов ожидает романтика через небольшие знаки внимания и долгожданную нежность от окружающих.

Близнецы почувствуют влюблённость в окружающий мир, что передастся людям рядом. Утренние беседы сменятся вечерним сближением с важным человеком. Ракам предстоит шумное начало дня с переходом Луны в их созвездие, что принесёт душевное тепло для признаний.

Львы будут наслаждаться вниманием, получат неожиданные комплименты и приглашения. Вечером их потянет к уединению с дорогим человеком. Девам астрологи советуют использовать утро для лёгкого общения, а вечер — для откровенных бесед и простых романтических моментов.

Весы проявят особое обаяние с высокими шансами на приятные знакомства. Семейные пары ощутят гармонию и понимание. Скорпионы начнут день с загадочных намёков, который завершится серьёзными откровениями и возможным признанием в симпатии.

Стрельцам предстоит утренний флирт с приключенческими нотками и вечернее стремление к нежности. Козероги ощутят витающую в воздухе романтику, которая вечером перерастёт в более близкие отношения.

Водолеи сочетают игривое утреннее настроение с вечерней потребностью в душевности. День принесёт как новые знакомства, так и укрепление существующих связей. Рыбам легко даётся искренность — утренний флирт сменится вечерним желанием спокойного тепла.

