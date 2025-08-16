Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 17 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

21:03, 16 авг 2025

Гороскоп на 17 августа 2025 года: что обещают астрологи

Овнам рекомендуется сконцентрироваться на финализации текущих задач вместо запуска новых инициатив.

Тельцам советуют направить энергию на действительно эффективные занятия, избегая пустых дискуссий.

У Близнецов могут возникнуть неординарные возможности для самореализации, которые стоит использовать.

Ракам предстоит провести день в спокойном темпе, уделив внимание личному времени.

Львов ожидают изменения в планах, которые откроют новые горизонты.

Девам благоприятствуют задачи, требующие скрупулезности и концентрации.

Весам день принесет необходимость дипломатичного подхода для поддержания баланса.

Скорпионы получат неожиданные сведения, способные кардинально изменить их понимание происходящего.

Стрельцам потребуется адаптировать существующие планы.

Козероги смогут достичь целей благодаря упорству и целеустремленности.

Водолеев ждут новые контакты и содержательные диалоги.

Рыбам следует довериться внутренним ощущениям при принятии решений.

