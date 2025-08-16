Все новости Уфы и Башкортостана
Любовный гороскоп на сегодня, 17 августа 2025 года по знакам зодиака

21:07, 16 авг 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 17 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

Овнам звезды советуют довериться интуиции в сердечных вопросах, даже если планы были совершенно иными.

Тельцам подходящее время для открытых бесед с возлюбленными - простой вопрос о прошедшем дне способен укрепить близость.

Близнецы получают благоприятную энергию для очаровательного общения и словесных игр, однако астрологи предупреждают о важности соответствия слов делам.

Ракам рекомендуется окружить себя людьми, способными подарить эмоциональную поддержку и нежность.

Львов могут ожидать внезапные романтические сюрпризы от окружающих.

Девам советуют проявить внимательность к деталям в отношениях - именно мелочи продемонстрируют искреннюю заботу.

Весы находятся на пике обаятельности, что делает день идеальным для приглашений на свидания.

Скорпионам предстоит справляться с интенсивными переживаниями, направляя их в конструктивное русло.

Стрельцов ожидают неожиданные открытия в общении с людьми из ближайшего окружения.

Козерогам рекомендуется проявить спокойную уверенность в партнерских взаимоотношениях.

Водолеи могут получить знаки внимания от заинтересованных лиц.

Рыбам благоприятствует день для деликатных признаний и проявления симпатии.

