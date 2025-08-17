Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 18 августа 2025 года, для всех знаков зодиака

21:33, 17 авг 2025

Гороскоп на 18 августа 2025 года: что обещают астрологи

Овнам предсказывают активный день с возможностями для решительных действий. Астрологи советуют искать поддержку партнеров для реализации планов.

Тельцам рекомендуют сконцентрироваться на конкретных задачах, используя природную выдержку для завершения давних дел.

Близнецов ждут свежие концепции и знакомства, способные вдохновить на изменения. Главное - не распыляться на множество направлений одновременно.

Ракам стоит прислушаться к своим чувствам, которые помогут лучше понять личные потребности и наладить искренний диалог.

Львы смогут проявить лидерские качества и продемонстрировать способности.

Девам их внимательность позволит заметить важные нюансы и найти выход из трудной ситуации.

Весам потребуется проявить такт в общении, превратив разногласия в возможности для развития.

Скорпионы должны довериться внутреннему голосу, который поможет распознать правду.

Стрельцы столкнутся с корректировкой планов, но адаптивность принесет пользу.

Козерогов заметят за упорный труд над значимыми проектами.

Водолеи через беседы откроют новые возможности и найдут соратников.

Рыбам астрологи советуют избегать перегрузок и уделить время восстановлению энергии для четкого видения будущего.

