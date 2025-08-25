Все новости Уфы и Башкортостана
Любовный гороскоп на сегодня, 26 августа 2025 года по знакам зодиака

21:00, 25 авг 2025

Овен почувствует необходимость действовать первым в любовных делах. Половинка высоко оценит решительность и искренность. Те, кто без пары, рискуют получить сюрприз в виде проявления симпатии.

Тельцу звезды обещают атмосферу тепла в романтических отношениях. Особое значение приобретут ласковые фразы и небольшие знаки внимания. Незанятым представителям знака астрологи советуют вспомнить о прежних знакомствах.

Близнецам день подарит возможности для игривого кокетства и раскованного диалога. Пары откроют новые грани общения. Свободные могут повстречать того, с кем будет комфортно и интересно.

Рак ощутит особую эмоциональную глубину. Состоящие в отношениях смогут откровенно побеседовать и достичь большей душевной близости. Одиноким рекомендуется прислушаться к внутреннему голосу.

Льву любовные переживания принесут яркость и желание блистать. Парам предстоит романтичный период с искренними объяснениями. Незанятые Львы будут излучать особое очарование.

Дева найдет любовь в обыденных, но важных поступках. В союзе укрепится взаимопонимание и стабильность. Одинокие представители знака могут вдруг заметить того, кто находится поблизости уже давно.

Весам светит период равновесия и непринужденности в чувствах. Удачное время для романтических встреч и восстановления мира. Свободные ощутят немедленное взаимное притяжение.

Скорпион переживет усиление эмоций. Влюбленных ждет откровенная беседа, которая сблизит еще больше. Незанятым следует положиться на интуицию при знакомствах.

Стрелец почувствует тягу к общим развлечениям. Пары захотят внести свежесть в отношения. Одинокие могут встретить привлекательного человека в движении.

Козерог сделает ставку на основательность в чувствах. Подходящий момент для разговоров о будущем и укрепления уверенности друг в друге. Свободным стоит искать серьезные намерения.

Водолей столкнется с нестандартными проявлениями любви. Партнеры захотят удивить друг друга чем-то особенным. Одинокие рискуют познакомиться с неординарной личностью.

Рыбы окунутся в мир грез и нежности. Влюбленные ощутят трепетные чувства. Свободные могут встретить человека, который окажется родственной душой с первых минут общения.

