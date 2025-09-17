Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:05, 17 сен 2025

Овны получат мощный заряд энергии, который важно использовать с умом. Предстоит важная беседа, способная кардинально изменить существующие намерения.

Тельцам звезды обещают внезапные известия, которые серьезно повлияют на эмоциональное состояние. Астрологи советуют держаться привычного уклада жизни. К вечеру ожидается радостное событие.

Близнецы смогут добиться успеха благодаря способности адаптироваться и внимательно выслушивать собеседников. День принесет знакомство с человеком, который поделится интересным предложением.

Раков ждет эмоционально насыщенный период. Специалисты рекомендуют открыться родным людям вместо того, чтобы переживать в одиночестве. Поздние часы идеальны для размеренного отдыха.

Львам предстоит день, богатый на перспективы в профессиональной сфере и личной жизни. Активная позиция будет замечена и вознаграждена, но стоит избегать напористости.

Девы окажутся в выгодном положении — события будут развиваться в их пользу. Возможна выгодная приобретение или разрешение денежных вопросов. Внутренний голос подскажет верное решение.

Весам звезды советуют активно общаться и вести переговоры. Даже сложные обсуждения завершатся положительно при условии искренности. Вечерние часы принесут покой.

Скорпионы должны довериться внутреннему чутью, которое станет надежным проводником. Ситуации могут быть неоднозначными, но подсознание укажет правильный путь.

Стрельцам день даст силы для решительных поступков. Помощь поступит от друзей или сослуживцев. Удачное время для организации поездок.

Козероги должны проявить особую скрупулезность. Незначительная оплошность может создать препятствия, но усердие обязательно окупится.

Водолеи столкнутся с внезапными корректировками планов, которые, однако, создадут новые перспективы. Время проявить нестандартный подход.

Рыбам стоит обратить внимание на ночные сновидения и интуитивные ощущения — они содержат ключ к пониманию скрытых обстоятельств. День благоприятен для кропотливой работы.

Автор: Семен Подгорный
