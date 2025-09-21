Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2025 года, для всех знаков зодиака

19:43, 21 сен 2025

Овнам звезды советуют проявить терпение и не торопиться с реализацией новых замыслов. Появившиеся идеи лучше зафиксировать на бумаге и тщательно проанализировать. Астрологи рекомендуют провести вечерние часы в кругу родных людей.

Тельцам предстоит определиться с приоритетами в делах. Некоторые проекты потребуют завершения, от других придется отказаться. Возможны случайные встречи со знакомыми, которые напомнят о забытых планах. При решении денежных вопросов важно сохранять хладнокровие.

Близнецы смогут легко находить общий язык с окружающими. Однако астрологи предупреждают о необходимости контролировать свои высказывания — дар убеждения может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Вечер благоприятен для художественных занятий или чтения литературы.

Ракам звезды помогут привести в порядок мысли и дела. Если долго откладывались домашние или семейные вопросы, самое время их решить. Интуиция будет работать безошибочно.

Львам представится шанс продемонстрировать свои способности в профессиональной сфере или дружеской компании. Главное — не проявлять излишнюю настойчивость, поскольку люди вокруг могут быть особенно восприимчивы. Доброжелательность и деликатность принесут лучшие результаты.

Девы переживут день озарений и понимания. Появится готовность избавиться от ненужного и сконцентрироваться на действительно важном. Астрологи советуют уделить внимание самочувствию — даже незначительные усилия дадут положительный эффект.

Весам нужно будет найти золотую середину во всем. Способность тонко чувствовать эмоциональное состояние других поможет наладить взаимоотношения. К вечеру ожидается прилив творческих сил или романтических переживаний.

Скорпионам стоит довериться внутреннему чутью, даже если рациональное мышление будет протестовать. Возможны неожиданные изменения в делах, которые окажутся выгодными. День подходит для уединения и глубоких раздумий.

Стрельцы почувствуют мощный энергетический подъем, но важно направить силы на созидание. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов — они могут разрастись сильнее ожидаемого. Свежие мысли могут посетить во время сна или поездки.

Козероги увидят, как события развиваются согласно их давним замыслам. Не следует форсировать ситуацию — пусть все идет естественным путем. Вероятны позитивные известия в профессиональной области или финансовых делах.

Водолеи ощутят начало нового жизненного периода. Время благоприятно для экспериментов — новых увлечений, образа или концепций. Встречи с друзьями станут источником вдохновения.

Рыбам предстоит эмоционально насыщенный день с возможностью лучше разобраться в себе и окружающих. Полезно будет посвятить время духовным практикам, музыке или неспешным прогулкам для обретения душевного равновесия.

Автор: Семен Подгорный
