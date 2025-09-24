Все новости Уфы и Башкортостана
Любовный гороскоп на сегодня, 25 сентября 2025 года по знакам зодиака

20:49, 24 сен 2025

Овнам сегодня придется проявить выдержку в романтических вопросах. Парам астрологи советуют больше выслушивать вторую половинку вместо выяснения отношений. Свободным представителям огненного знака звезды обещают интригующее знакомство через общих приятелей или сослуживцев.

Тельцы окунутся в атмосферу взаимопонимания и близости. Влюбленным земным знакам предстоят моменты единения и ласки. Неприкаянные Тельцы рискуют повстречать особу, рядом с которой возникнет ощущение уюта и родственной души.

Близнецы будут излучать особое очарование. Состоящим в романтических узах воздушным знакам удастся разбудить чувственность и внести игривость в союз. Холостякам важно не распыляться на множество увлечений.

Ракам звезды предвещают эпоху откровенности и взаимного доверия. Сердечный разговор поможет водным знакам стать ближе. Неустроенным в личной жизни Ракам стоит проявить открытость — вселенная готовит душевную встречу.

Львам партнеры воздадут должное за великодушие и заботу. Удачный момент для любовных неожиданностей. Неженатые огненные знаки засияют во всей красе — возможность завести роман высока.

Девы в отношениях почувствуют важность происходящего — не исключены размышления о совместном будущем. Незанятые земные знаки будут стремиться к постоянству и глубоким чувствам, а не к поверхностным увлечениям.

Весам светило в родном созвездии добавит магнетизма. Парам обещана идиллия и чувственность. Одинокие воздушные знаки могут столкнуться с человеком, который окажется поразительно близким по духу.

Скорпионы переживут всплеск эмоций. У влюбленных это выльется в пылкость, а свободные водные знаки способны внезапно воспылать к кому-то чрезвычайно обаятельному.

Стрельцам в романтических отношениях захочется привнести веселье и непринужденность. Незамужним огненным знакам день сулит неожиданные встречи — особенно в путешествии или на торжестве.

Козерогам в любви станет цениться ощущение стабильности. Пары могут затронуть важные темы. Одиноким земным знакам стоит обратить внимание на давнего знакомого — он может оказаться дороже, чем кажется.

Водолеям в паре следует попробовать новый опыт: общее дело или променад укрепит связь. Свободным воздушным знакам нужно быть готовыми к внезапным встречам с особой энергетикой.

Рыбы проведут день в атмосфере мягкости. Парам удастся ощутить прочную душевную связь. Неустроенные водные знаки могут познакомиться с тем, с кем беседа превратится в волшебство.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
