Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:12, 25 сен 2025

Овнам рекомендуют сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций. Мягкий подход в диалогах принесет больше результата, чем категоричность.

Тельцам звезды предсказывают удачу в финансовых делах. Небольшие достижения поднимут настроение, если не откладывать важные задачи на потом.

Близнецы окажутся в центре внимания благодаря красноречию. Идеальные условия для деловых переговоров, обучения и налаживания контактов.

Ракам астрологи советуют посвятить время семье и домашнему очагу. Завершение давних дел принесет удовлетворение. Вечерний отдых в спокойной обстановке восстановит силы.

Львы смогут ярко себя проявить и получить интересные предложения. Однако не стоит тратить энергию на пустые споры и разногласия.

Девам подходящий момент для систематизации и наведения порядка. Внимание к здоровью и планирование дадут положительные результаты.

Весы очаруют окружающих своим обаянием. Благоприятное время для укрепления отношений и романтических встреч.

Скорпионы почувствуют потребность в уединении для размышлений. Интуитивные прозрения помогут разобраться в сложных вопросах.

Стрельцам звезды обещают приятное общение с единомышленниками. Новые знакомства могут подарить свежие идеи и вдохновение.

Козерогам следует сконцентрироваться на профессиональных задачах. Трудолюбие будет замечено руководством и может принести долгосрочную выгоду.

Водолеев ждут образовательные возможности и обмен знаниями. Неожиданные вести из дальних краев могут изменить планы.

Рыбам подходит время для творческих занятий и духовных практик. Откровенная беседа поможет прояснить волнующие вопросы.

Автор: Семен Подгорный