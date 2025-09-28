Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:21, 28 сен 2025

Овнам астрологи рекомендуют избегать торопливости и заняться накопившимися задачами. К вечеру их ожидают положительные известия.

Тельцам звезды обещают удачный период для решения материальных вопросов и обустройства жилища. День подходит для создания комфортной атмосферы дома.

Близнецам следует активнее контактировать с окружающими. Случайные знакомства или беседы могут стать источником свежих замыслов.

Ракам космические силы советуют обратиться к внутренним переживаниям. Время располагает к размышлениям о прошлом, заботе о самочувствии и родственниках.

Львы получат шанс продемонстрировать способности, однако не стоит взваливать на себя множество задач. Деликатный подход поможет добиться признания.

Девам предписано сосредоточиться на рутинных обязанностях и завершении начатого. Период благоприятствует укреплению здоровья и работе над полезными навыками.

Весы проведут сбалансированные сутки. Успешно решатся межличностные вопросы через поиск взаимопонимания и внимание к прекрасному.

Скорпионам стоит довериться предчувствиям. День располагает к глубокому самоанализу и завершению незакрытых дел. Серьезные диалоги требуют спокойствия.

Стрельцы почувствуют творческий подъем. Неожиданные встречи напомнят о важных стремлениях.

Козерогам следует уделить максимум внимания профессиональным задачам. При высокой работоспособности важно не забыть о полноценном отдыхе.

Водолеям звезды советуют изучать новое и расширять кругозор. Возможны занимательные знакомства и сведения из отдаленных мест.

Рыбам предстоят насыщенные эмоциональные переживания. Время подходит для художественной деятельности и откровенных бесед.

Автор: Семен Подгорный