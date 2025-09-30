Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:02, 30 сен 2025

Для Овнов день благоприятен для новых начинаний и решения отложенных вопросов. Вечером рекомендуется уделить внимание близким.

Тельцам стоит сосредоточиться на практичных делах, подвести итоги и спланировать будущее. Вероятен приятный разговор с другом.

Близнецам прогнозируют активное общение и поток новых идей. Это хороший период для учёбы и соглашений, но важна внимательность к деталям.

Раки ощутят потребность в заботе о доме. Астрологи советуют слушать интуицию и не спешить. Вечер обещает быть спокойным и тёплым.

Львам звёзды дают шанс проявить себя — их таланты могут заметить и оценить. День подходит для творческих проектов, требующих вдохновения.

Девам рекомендован размеренный ритм. Наведение порядка в делах и мыслях принесёт ощущение контроля и внутреннего спокойствия.

Весы почувствуют особую гармонию. День принесёт лёгкость в общении и новые идеи. Рекомендуется проводить время с единомышленниками.

Скорпионам стоит доверять усилившейся интуиции. Возможны важные личные открытия и глубокие беседы с окружающими.

Стрельцам день обещает активность и положительные эмоции. Прогноз благоприятен для встреч с друзьями и освоения новых занятий.

Козерогам следует серьёзно подойти к планированию. Рекомендуется концентрация на работе и ответственности, а вечером — полноценный отдых.

Водолеям день принесёт желание перемен. Это удачное время для экспериментов, движения и новых знакомств с интересными людьми.

Рыбам прогнозируют день, полный чувств и вдохновения. Время стоит посвятить творчеству, мечтам или душевным беседам.

