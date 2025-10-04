Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:29, 04 окт 2025

Овнам звезды советуют не бояться проявлять инициативу в вопросах, где раньше была неуверенность. Успех придет к тем, кто будет действовать смело, но без агрессии.

Тельцам стоит посвятить день отдыху и восстановлению энергии. Окружите себя комфортом и красотой — позитивное настроение передастся окружающим.

Близнецы окажутся в эпицентре событий. Информация, полученная сегодня, пригодится позже, так что держите уши открытыми.

Ракам предстоит день эмоциональных качелей. Через переживания станет понятно, что действительно важно. Время подходит для домашних дел и уединения.

Львам звезды обещают признание их талантов. Удачный момент для самопрезентации и романтических поступков.

Девам придется погрузиться в детали, зато это принесет моральное удовлетворение. День благоприятен для составления планов и наведения порядка.

Весам космос поможет обрести баланс. Отношения станут приоритетом, возможны серьезные разговоры по душам.

Скорпионы ощутят внутренний импульс к трансформации. Даже небольшое прозрение способно указать верный путь.

Стрельцов захлестнут мечты о грядущем. Не исключены случайные встречи, которые вдохновят на свежие начинания.

Козерогам придется сосредоточиться на обязанностях, но усилия окупятся сторицей. Главное — не сворачивать с выбранного пути.

Водолеям могут поступить нетривиальные предложения. Важно не отмахиваться от нового и дать волю экспериментам.

Рыбы станут особенно восприимчивыми к тонким материям. Именно интуиция поможет настроиться на нужную волну и поймать важные сигналы.

Автор: Семен Подгорный
