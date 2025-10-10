Гороскоп на сегодня, 11 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:24, 10 окт 2025

Астрологи представили прогноз на сегодня. По их данным, день располагает к самоанализу и переоценке ценностей, а не к активным действиям. Многим знакам рекомендуется прислушаться к интуиции и обратить внимание на сигналы от мира и окружающих.

ОВНЫ

День для паузы и переосмысления. Важные ранее вещи могут потерять значение, в то время как истинные цели станут более ясными. Не стоит торопиться — жизненный ритм подскажет верный темп.

ТЕЛЬЦЫ

Мир посылает тихие знаки. Следует быть наблюдательным, чтобы заметить нужного человека или мысль. День не для спешки, а для творчества и уюта в доме.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно вдохновение или важный разговор, который всё расставит по местам. Сегодня слова идут от сердца, и они будут услышаны. Период подходит для признаний и душевных встреч.

РАКИ

Энергия дня мягкая, но сильная. События воспринимаются через эмоции. Возможен разговор с давно не виденным человеком, с которым сохранилась связь. Вечер же обещает покой.

ЛЬВЫ

Временное замедление темпа поможет услышать себя. Это мудрое решение. Рекомендуется уединение для наведения порядка в мыслях. Новые идеи придут из тишины.

ДЕВЫ

Логика уступает интуиции. Возможны неожиданные откровения в любви или дружбе. Не стоит отвергать чувства — сегодня они чисты, даже если и кажутся непривычными.

ВЕСЫ

Повышается чуткость к настроению других. День гармонии и красоты, когда важно слушать не ушами, а душой. Эмпатия становится силой, а спокойствие передаётся окружающим.

СКОРПИОНЫ

День подходит для прощения. Всё, что причиняло боль, уйдёт, если позволить. Не стоит держаться за прошлое. Разговор может снять внутреннюю тяжесть. Ночь принесёт предчувствия.

СТРЕЛЬЦЫ

Истина сегодня приходит через ощущения, а не логику. Важно прислушиваться к знакам, словам и мелочам. Любая сегодняшняя встреча может оказаться судьбоносной.

КОЗЕРОГИ

Ощущается потребность в тишине на фоне усталости от суеты. Спокойный день, проведённый за книгой, музыкой или тёплой беседой, поможет восстановить энергию и даст ответы.

ВОДОЛЕИ

Сердце становится мягче, появляется готовность понять тех, кто раньше раздражал. Это признак внутренней зрелости. Возможно вдохновение или необычный сон, открывающий новые горизонты.

РЫБЫ

День силы из-за Луны в знаке. Усиливаются чувства, образы и мечты. Интуиция обострена до предела. Не стоит бояться своих видений — они ведут в верном направлении.

Автор: Семен Подгорный