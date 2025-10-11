Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 12 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

18:26, 11 окт 2025

ОВНЫ — день пройдет в атмосфере повышенной эмоциональной чуткости к окружающим. Не реагируйте на провокации: лучше сконцентрируйтесь на наведении порядка в текущих вопросах. К вечеру возможен неожиданный диалог, который прольёт свет на что-то важное.

ТЕЛЬЦЫ — на повестке дня финансовые сделки и покупки. Удачный момент для рациональных решений, но эмоции лучше оставить в стороне. Вполне вероятно, что близкий или старый друг порадует приятным сюрпризом.

БЛИЗНЕЦЫ — вы окажетесь в центре внимания, легко сможете найти общий язык даже с самыми упрямыми собеседниками. Удачный день для деловых переговоров, публичных встреч и романтических знакомств.

РАКИ — появится потребность в уединении и спокойствии. Не торопитесь, доверьтесь внутреннему чувству. Посвятите время заботе о доме и семье — сегодня уют оказывается важнее достижений.

ЛЬВЫ — ваши идеи станут источником вдохновения для окружающих, но не старайтесь контролировать всё вокруг. Дайте событиям идти своим чередом — результат может превзойти ожидания. День благоприятен для творческих занятий и романтики.

ДЕВЫ — организованность позволит добиться заметных результатов. Внимание к деталям поможет сделать многое. Не исключено знакомство с человеком, который окажет поддержку в профессиональных вопросах.

ВЕСЫ — несмотря на переменчивое настроение, удача улыбается в вопросах эстетики, дизайна и дипломатии. Вечер откроет возможности для романтических бесед и долгожданного примирения.

СКОРПИОНЫ — к интуиции стоит прислушаться особенно внимательно: предчувствия помогут избежать промахов. Время для старта личных изменений, о которых вы размышляли давно.

СТРЕЛЬЦЫ — новые идеи наполнят день вдохновением, но не спешите реализовать всё сразу. Грамотнее выбрать одно направление и вложить в него максимум энергии — результат не заставит себя ждать.

КОЗЕРОГИ — станет актуальным внимательное отношение к деталям. Можно решить вопросы, которые давно откладывались. Не бойтесь брать на себя больше ответственности — сегодня ваши возможности особенно велики.

ВОДОЛЕИ — настроение легкое, мысли глубоки. Отличный момент для обсуждения важных вопросов или планов на будущее с родными. Вечером есть шанс получить неожиданное приглашение, вносящее коррективы в ваши планы.

РЫБЫ — эмоции будут особенно заметны, но лучше руководствоваться здравым смыслом. Творческие занятия принесут много пользы, а вдохновение появится внезапно. Вечер порадует добрыми новостями.

