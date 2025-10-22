Гороскоп на сегодня, 23 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:01, 22 окт 2025

Астрологи предупредили, что 23 октября принесет неожиданные повороты для одних знаков зодиака и шанс начать все сначала для других.

Овнам придется сосредоточиться на главном и забыть про ссоры — иначе день пройдет впустую. К вечеру ждите новость, над которой придется поломать голову.

Тельцам звезды советуют плыть по течению: сопротивление бесполезно, перемены все равно случатся. Зато они откроют дорогу к чему-то хорошему.

Близнецы окажутся в центре внимания благодаря ярким идеям. Главное — не упустить момент и показать себя во всей красе. После работы лучше провести время с близкими.

Раки почувствуют чужие эмоции как свои собственные. Астрологи предупреждают: не дайте себя сбить с толку. Зато день идеален для семейных разговоров и уборки.

Львов ждет вдохновение вперемешку с проверкой на прочность. Возможна встреча с тем, кто перевернет привычный взгляд на вещи.

Девам повезло больше всех — их организованность творит чудеса. Даже сложные задачи решатся как по нотам, если не нервничать.

Весы поймут, чего действительно хотят от жизни. Вечерний разговор расставит все точки над i.

Скорпионы поймали удачу за хвост: Солнце в их знаке добавляет уверенности и магнетизма. Время начинать что-то новое — судьба поможет.

Стрельцам стоит взять паузу и пересмотреть планы. День больше для размышлений, чем для действий.

Козероги стабильны в делах, но личная жизнь требует внимания — там накопились нерешенные вопросы.

Водолеи полны энергии и креатива. Астрологи советуют не стесняться быть собой — сегодня это сработает.

Рыбам нужно слушать внутренний голос — он не подведет. Неожиданный поворот в делах окажется приятным сюрпризом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный