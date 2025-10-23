Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 24 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

20:57, 23 окт 2025

20:57, 23 окт 2025

Астрологи составили прогноз на 24 октября: кому-то день принесет финансовую удачу, кому-то — важные открытия в личной жизни, а кому-то стоит навести порядок в делах.

Овнам звезды обещают мощный всплеск активности. Энергии хватит на все, главное — не растрачивать ее в пустых конфликтах. Идеальный момент взяться за проект, который давно пылится на полке.

Тельцам день принесет стабильность и душевное спокойствие. Возможны приятные известия, связанные с финансами или карьерой. Сомнения лучше отбросить — сейчас не время колебаться.

Близнецам предстоит активное общение — звонки, встречи, сообщения посыплются одно за другим. Стоит прислушаться к собственным мыслям: в них может скрываться важная подсказка.

Ракам день покажет истинное лицо окружающих. Станет понятно, кто искренен, а кто лишь играет роль. Время отстоять свои границы и не бояться проявлять эмоции.

Львам обеспечено всеобщее внимание, и это абсолютно заслуженно. Их харизма способна зажигать других. Благоприятный период для публичных выступлений, творческих проектов и романтических свиданий.

Девам стоит заняться наведением порядка — в голове, квартире и рабочих задачах. Избавление от ненужного освободит пространство для свежих возможностей. Вечер преподнесет приятный сюрприз.

Весам день готовит эмоциональные качели, зато общение и поиск компромиссов пройдут легко. С важными выводами лучше повременить — ясность придет позже.

Скорпионам астрологи советуют довериться чутью. День подталкивает к серьезным шагам, особенно в отношениях. Перемены пугать не должны — они точно к лучшему.

Стрельцам пора вспомнить о забытых планах — они могут неожиданно обрести актуальность. Отличное время для поездок, знакомств и свежих задумок.

Козерогам понадобятся собранность и четкость. Важно не дать мелким помехам сбить настрой. К вечеру придет приятное ощущение выполненного долга.

Водолеям день откроет двери к новым людям и перспективам. Нельзя упускать момент заявить о себе. Главное — не прятать свои замыслы.

Рыбам стоит настроиться на тонкие вибрации. Может прийти озарение или значимый символ во сне. Внутренний голос сейчас точно не подведет.

