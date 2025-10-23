Все новости Уфы и Башкортостана
Любовный гороскоп на сегодня, 24 октября 2025 года по знакам зодиака

21:00, 23 окт 2025

Овнам сегодня карты в руки — магнетизм зашкаливает. Но спешка испортит всё, лучше дать событиям развиваться естественно.

Тельцы купаются в атмосфере взаимопонимания. Одиноким представителям знака астрологи советуют присмотреться к старому знакомому — возможен сюрприз.

Близнецов тянет на авантюры, но эксперты рекомендуют быть откровеннее. Настоящие эмоции не терпят двусмысленности.

Ракам звезды обещают волну нежности. Идеальный момент для душевных бесед и создания домашнего тепла.

Львы окажутся в центре внимания, но показуха только навредит. Подлинность чувств ценится выше эффектных жестов.

Девам захочется покоя и надежности. Пары укрепят связь, а свободные сердца могут найти родственную душу.

Весы столкнутся с противоречиями в отношениях. Астрологи успокаивают — откровенный диалог всё прояснит.

Скорпионам день принесет накал эмоций. Если назрели перемены, самое время действовать решительно.

Стрельцам любовь приготовила сюрприз — знакомство в пути или легкий флирт могут перерасти во что-то серьезное.

Козероги попытаются держать чувства под контролем, но романтика всё равно пробьется. Партнер будет благодарен за мягкость.

Водолеям напомнят, что свобода и привязанность совместимы. Кто-то проявит неожиданную теплоту.

Рыбам стоит довериться внутреннему голосу. Возможен серьезный разговор о планах, а вечером — особенная атмосфера.

Какой сюрприз приготовили звезды вашему знаку?

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

Автор: Семен Подгорный
