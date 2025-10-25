Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2025 года, для всех знаков зодиака

21:16, 25 окт 2025

Воскресенье станет днём внутренних открытий и переоценки ценностей. Небесные светила советуют не противиться переменам, которые могут показаться неожиданными, но принесут пользу.

Овен

Представителям огненного знака астрологи рекомендуют притормозить и сосредоточиться на собственном состоянии. Важные задачи лучше перенести на другой день, а освободившееся время потратить на восстановление энергии. После захода солнца желательно организовать тихий вечер без лишней суеты.

Телец

Энергетический подъём позволит Тельцам воплотить давние творческие замыслы. Звёзды благоволят экспериментам и нестандартным подходам. Смело беритесь за то, что раньше откладывали из-за сомнений.

Близнецы

Внутренний голос станет главным советчиком воздушного знака. Прислушайтесь к нему при принятии решений и не позволяйте посторонним мнениям сбить вас с толку. Ваше чутьё не подведёт.

Рак

День пройдёт под знаком душевного тепла и искренних разговоров. Встречи с родными людьми принесут массу положительных эмоций. Не держите переживания в себе — поделитесь ими с теми, кому доверяете.

Лев

Царственным Львам стоит проявить бдительность в денежных делах. От сомнительных вложений и спонтанных трат лучше воздержаться. Используйте выходной для анализа финансового положения и составления разумного плана расходов.

Дева

Накопленные задачи требуют систематизации. Структурируйте дела по степени важности и методично двигайтесь по списку. Организованность поможет справиться со всем без стресса.

Весы

Звёзды рекомендуют направить энергию на интеллектуальный рост. Увлекательная литература, образовательные программы или дистанционные курсы — всё это обогатит ваш внутренний мир и пригодится впоследствии.

Скорпион

Водному знаку полезно побыть наедине с собственными мыслями. Откровенный разговор с самим собой поможет разобраться в истинных желаниях и направлении движения. Честные ответы откроют новые перспективы.

Стрелец

Перемещения и новые локации окажутся особенно благоприятными. Выезд за город, знакомство с неизведанными маршрутами или променад по излюбленным тропам зарядят свежими впечатлениями и поднимут настроение.

Козерог

В воскресенье представителям земного знака важно контролировать эмоции при взаимодействии с людьми. Старайтесь обходить острые углы и ищите точки соприкосновения. Дипломатичность сейчас важнее, чем отстаивание позиции.

Водолей

Возможны незапланированные появления знакомых на пороге. Приготовьтесь радушно принять нежданных визитёров и выделите время для приятного времяпрепровождения. Такие встречи зарядят позитивом.

Рыбы

Завтрашний день благоприятен для бескорыстных поступков. Окажите поддержку тем, кто в ней нуждается, проявите участие и доброту. Такие действия наполнят душу спокойствием и удовлетворением.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
