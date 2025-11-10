Гороскоп на вторник, 11 ноября 2025 года, для каждого знака Зодиака: Тельцам — озарение, Девам — победа, Рыбам — не сила, а силища

21:14, 10 ноя 2025

Астрологи предупреждают: 11 ноября, космические силы развернутся так, что одним знакам зодиака повезет по полной программе, а другим придется держать себя в руках и не наделать глупостей. День обещает быть насыщенным на события — от карьерных взлетов до судьбоносных встреч.

Овнам звезды намекают притормозить с тратами. Пора разобраться с финансами и просчитать каждую копейку, чтобы потом не кусать локти. День для экономии, а не для шопинга.

Тельцов накроет волна вдохновения. Все творческие порывы нужно воплощать прямо сейчас — окружающие оценят ваши задумки на ура.

Близнецам рекомендуют зависнуть с друзьями и родными. Именно близкие люди станут вашей опорой в сложный момент.

Ракам фортуна улыбнется в делах сердечных. Свободные представители знака рискуют столкнуться с человеком своей мечты, а тем, кто уже в паре, гарантирован период полного взаимопонимания.

Львам астрологи советуют держать язык за зубами. Любая перепалка может обернуться серьезным конфликтом, так что лучше проявить выдержку.

Девы празднуют победу на рабочем фронте. Начальство может предложить повышение или откроется шанс сменить место работы на более выгодное.

Весам пора включить режим мечтателя. Стройте планы, рисуйте картины будущего — звезды обещают, что все сложится.

Скорпионам космос дает зеленый свет на смелые поступки. Самое время рискнуть и сделать то, на что раньше не хватало духу.

Стрельцам показан полный релакс. Выспитесь как следует, прогуляйтесь на свежем воздухе или примите ванну — организм требует перезагрузки.

Козерогам предстоит сделать серьезный выбор, который определит их дальнейший путь. Семь раз отмерьте, прежде чем резать.

Водолеям звезды рекомендуют не сидеть на месте. Новые лица и непривычные ситуации принесут удачу — главное не бояться экспериментов.

Рыбам нужно поднять себе настроение всеми доступными способами. Музыка, хобби, общение с приятными людьми помогут привести нервы в порядок.

Автор: Семен Подгорный