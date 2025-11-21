Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на субботу, 22 ноября 2025 года, для всех знаков Зодиака: Тельцам — судьбоносное вдохновение, Скорпионам — минута славы, Рыбам — гармония в жизни

21:45, 21 ноя 2025

Суббота станет днем, когда внутренний голос подскажет правильные решения. Астрологи рекомендуют прислушаться к своей интуиции и не опасаться перемен. Период окажется удачным для того, чтобы наладить отношения с родными людьми.

Овен. День потребует сосредоточенности на задачах, связанных с планированием. Грамотная организация времени и соблюдение распорядка позволят эффективно решить все вопросы.

Телец. В субботу представители знака ощутят подъем энергии. Это время стоит использовать для воплощения в жизнь самых дерзких замыслов и творческих проектов.

Близнецы. 22 ноября лучше воздержаться от спонтанных действий и скоропалительных выводов. Перед тем как что-то предпринять, следует все тщательно обдумать.

Рак. Астрологи советуют этому знаку посвятить субботу общению с родственниками и друзьями. Уютная домашняя обстановка подарит ощущение спокойствия и радости.

Лев. Львам рекомендуется остаться дома и заняться восстановлением сил. Полноценный сон, отдых или просмотр любимого кино будут как нельзя кстати.

Дева. Субботний день принесет удачу в денежных вопросах. Не исключена возможность получить доход от выгодной операции, неожиданный презент или премию. Стоит воспользоваться шансом улучшить финансовое состояние.

Весы. 22 ноября стоит отложить рабочие вопросы и побаловать себя. Можно записаться на приятные процедуры, погрузиться в любимое занятие или принять расслабляющую ванну. Отдых зарядит энергией.

Скорпион. Субботний день принесет признание достижений и способностей. Скорпионы получат заслуженное вознаграждение за свои старания.

Стрелец. День благоприятен для получения новых знаний. Можно сходить на образовательное событие, взяться за интересную книгу или побеседовать с тем, кто может дать полезные советы.

Козерог. В субботу представителям знака следует позаботиться о физическом состоянии. Тренировка, утренняя гимнастика или прогулка на природе пойдут на пользу.

Водолей. 22 ноября Водолеев ждут любопытные знакомства и захватывающие события. Нужно быть готовым к неожиданным ситуациям и не страшиться экспериментов.

Рыбы. Рыбам астрологи советуют уделить время размышлениям о себе. Можно обратиться к мотивирующей литературе или просто подумать о важных жизненных вопросах.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
