Гороскоп на четверг, 4 декабря 2025 года, для всех знаков Зодиака: Близнецам — неожиданная удача, Весам — время перемен, Рыбам — довериться чувствам

21:50, 03 дек 2025

Астрологи предупреждают: день станет решающим для тех, кто умеет анализировать ситуацию и доверять собственному чутью.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители огненного знака ощутят мощный прилив сил. Астрологи советуют направить избыток энергии на покорение новых вершин — будь то физические тренировки или старт амбициозного начинания. Главное — не терять голову в погоне за результатом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Земным знакам звезды предлагают взять под контроль денежные потоки. Настало время тщательно изучить статьи расходов и поступлений, составить финансовую схему и поискать дополнительные источники заработка. От импульсивных трат и вложений лучше воздержаться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Воздушных представителей ждет поистине удачный период. Любые начинания будут даваться легко. Не исключена внезапная материальная выгода. Новые контакты и полученная информация окажутся ценными в будущем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Водным знакам рекомендуется сосредоточиться на домашнем круге. Совместное времяпрепровождение с родственниками, проявление заботы и участия укрепят родственные связи и принесут эмоциональное удовлетворение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Огненным королям зодиака астрологи предлагают раскрыть художественный потенциал. Любая творческая деятельность, демонстрация способностей и вдохновение окружающих — вот что принесет удовлетворение в этот день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Способность систематизировать информацию станет главным козырем земных представителей. Наведение порядка в рабочей зоне, создание четкого перечня дел и следование структурированному плану обеспечат продуктивность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Воздушным знакам следует отыскать золотую середину между профессиональными обязанностями и личными интересами. Время, отведенное на хобби и отдых от повседневных забот, восстановит внутреннее равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Водные представители почувствуют стремление к серьезным изменениям. Астрологи рекомендуют переосмыслить приоритеты, избавиться от накопленных негативных эмоций и устремиться к новым горизонтам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Огненным искателям приключений звезды обещают удачу в дальних поездках и познавательных занятиях. Посещение незнакомых мест или освоение нового материала обогатит внутренний мир.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Земным трудягам потребуется упорство в движении к целям. Препятствия не должны останавливать, а вера в собственные возможности станет надежной опорой. Вложенные усилия обязательно окупятся.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Воздушным новаторам стоит приветствовать свежие концепции и пробовать необычные методы. Отказ от шаблонов и оригинальное мышление приведут к желаемым результатам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Водным мечтателям астрологи советуют положиться на внутренний голос и не страшиться промахов. Наступает период, когда многие задачи окажутся вполне решаемыми.

Автор: Семен Подгорный