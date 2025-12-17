Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 18 декабря-2025: Овнам — новый старт, Близнецам — необычные знакомства: что звезды подготовили для всех знаков Зодиака на четверг

21:36, 17 дек 2025

18 декабря станет днем, когда звезды советуют сосредоточиться на личных целях и желаниях. Астрологи считают, что удача будет сопутствовать тем, кто не побоится взять инициативу в свои руки и начать действовать.

Овен

Представители этого знака почувствуют прилив сил и желание браться за масштабные дела. Астрологи советуют не бояться экспериментов и выхода из зоны комфорта. Решительность поможет достичь желаемого результата.

Телец

Тельцам рекомендуется уделить время людям, которые находятся рядом. День благоприятен для того, чтобы наладить контакт с друзьями и родственниками. Можно запланировать совместную встречу или заняться чем-то интересным вместе.

Близнецы

Близнецов ждут неожиданные встречи и новые знакомства. Не исключено, что один из новых людей окажет серьезную поддержку в будущем. Искренность и открытость помогут притянуть тех, кто разделяет ваши взгляды.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Астрологи рекомендуют выделить время для релаксации или практик, которые помогают успокоиться. Это даст возможность вернуть внутреннее равновесие.

Лев

Львам следует посвятить день творчеству или запуску нового начинания. Способность мыслить нестандартно даст возможность создать нечто особенное.

Дева

Девам важно проявить максимальную внимательность. Способность замечать мелочи поможет предотвратить возможные проблемы и повысить эффективность в делах.

Весы

Для Весов день окажется удачным в плане романтики и времяпрепровождения с дорогими людьми. Не стоит упускать шанс побыть рядом с теми, кто важен.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют сделать акцент на карьере. Стоит проявить активность в рабочих вопросах и не стесняться высказывать собственные мысли.

Стрелец

Стрельцам необходимо получить новые эмоции. Полезно будет пообщаться по душам с людьми из близкого круга. Откройте что-то неизведанное для себя. Вам нужен источник вдохновения.

Козерог

Козерогам день подходит для работы над собой. Можно заняться развитием навыков, изучить полезную литературу или сходить на образовательное мероприятие. Полезно также подумать о своих планах на будущее.

Водолей

Водолеям следует сконцентрироваться на своих замыслах. Время благоприятствует воплощению задуманного. Не нужно бояться нестандартных решений и новых подходов.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют отдохнуть от обыденности и дать волю воображению. В ближайшее время появятся интересные перспективы. К ним лучше подготовиться заранее.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
