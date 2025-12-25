Гороскоп на 26 декабря-2025: Тельцам — финансовый успех, Скорпионам — творческий подъем: что звезды пророчат вам в эту пятницу

21:45, 25 дек 2025

Четверг станет днем неожиданных возможностей и судьбоносных решений, предупреждают астрологи. Светила выстроятся особым образом, открывая путь к переменам для всех знаков зодиака.

Овнам звезды рекомендуют действовать смело — время запускать новые дела и отстаивать свою позицию без колебаний.

Тельцов ждет денежная удача. В кошельке прибавится — то ли от выгодного вложения средств, то ли от неожиданного источника дохода.

Близнецам астрологи советуют налегать на переговоры. Умение договариваться поможет укрепить нужные контакты и найти общий язык с кем угодно.

Ракам показано побыть наедине с собой. Самокопание поможет разобраться в желаниях перед новым годом.

Львов завалит общением и свежими лицами. Главное — не проморгать полезное знакомство.

Девам пора навести порядок во всем. Организованность и четкий план — залог успеха в делах.

Весам благоволят планеты любви. Самое время укрепить отношения с партнером и показать заботу родным.

Скорпионов накроет волна вдохновения. Творческие проекты выстрелят как никогда — удача на их стороне.

Стрельцам стоит заняться бытом. Время создать уют в четырех стенах и побыть с семьей.

Козерогам светит образовательный прорыв. День подходит для освоения чего-то нового и прокачки навыков.

Водолеи получат признание в коллективе. Общественная активность принесет одобрение начальства и коллег.

Рыбам астрологи велят слушать внутренний голос. Интуиция подскажет правильный выбор и убережет от промахов — только не забывайте про сострадание к людям.

Автор: Семен Подгорный