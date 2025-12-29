Гороскоп на 30 декабря 2025: Тельцам — новые начинания, Стрельцам — гармония в отношениях: что звезды предсказывают на этот вторник

21:40, 29 дек 2025

Накануне Нового года, 30 декабря, звезды приготовили для всех знаков зодиака особенные события и возможности. Согласно прогнозам, вторник станет временем для личных открытий и новых начинаний. Специалисты рекомендуют прислушиваться к интуиции и не бояться перемен.

Овнам стоит заняться денежными делами и пересмотреть траты. Экономия сейчас пойдет на пользу.

Тельцы ощутят мощный подъем энергии. Самое время запустить проекты, которые откладывали, или заняться новым увлечением.

Близнецов ждет активное взаимодействие с окружающими. Разговоры с товарищами или коллегами подарят свежие мысли.

Ракам звезды обещают приятные моменты в отношениях. Стоит больше времени провести с родными — возможны интересные открытия.

Львам придется справляться с профессиональными задачами. Смелость в принятии решений будет вашим козырем.

Девам астрологи советуют навести порядок перед праздниками. Организованность поможет настроиться на нужный лад.

Весы станут помощниками для близких людей. Ваши советы окажутся кстати.

Скорпионам важно понять собственные чувства и стремления, чтобы правильно спланировать будущее.

Стрельцам нужно сконцентрироваться на партнерских связях. Решительность приведет к гармонии.

Козероги почувствуют усиление внутреннего чутья. Доверяйте своим предчувствиям — они не подведут.

Водолеям предстоит защищать собственную позицию. Окружение поддержит ваши инициативы.

Рыбам принесут удовольствие поездки и новые знакомства. Небольшое путешествие или встреча станут источником позитива.

Автор: Семен Подгорный