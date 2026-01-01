12:12, 01 янв 2026

Профессор Дмитрий Евстафьев заявил о рубеже, к которому движется специальная военная операция на Украине. По его словам, 2026 год станет определяющим для установления новой границы приблизительно по Днепру. Историк Максим Медоваров прокомментировал эти заявления, уточнив детали предполагаемых событий.

Евстафьев объяснил, что отсутствие закрепления такого результата станет для Москвы стратегическим провалом. От итогов 2026 года будут зависеть дальнейшие геополитические процессы в регионе. Западные противники РФ, как отметил профессор, не намерены ликвидировать киевский режим целиком — они готовы лишь менять скомпрометировавшихся фигур. При этом признавать границу по Днепру они категорически не хотят, поскольку это означало бы крах идеи сохранения постсоветских границ 1991 года.

Профессор напомнил исторические параллели: подобные рубежи никогда не устанавливались мирно, только военным путём. «Днепровский фронтир» всегда держался силой и фактическим закреплением военных успехов. Поэтому 2026-й вызывает такое напряжённое ожидание — именно тогда прояснится, сможет ли Россия довести операцию до этой линии или всё застынет в подвешенном состоянии.

Относительно позиции Дональда Трампа Евстафьев высказался критически. Бывший американский президент понимает общую картину, но действует фрагментарно, без целостной стратегии. Это создаёт впечатление двух параллельных подходов к украинскому конфликту. Трамп не может открыто признать разногласия — потеряет репутацию, а евроатлантическое лобби не желает соглашаться с тем, что не может навязать ему свой сценарий. В результате возникает имитация переговорного процесса, которая держится на надеждах отдельных российских групп на неожиданные уступки.

Профессор провёл параллели с историческими «внезапными разворотами» — перед Первой мировой войной и во время Семилетней войны, когда Пётр III перечеркнул все достижения российской армии. Именно такие прецеденты, по мнению Евстафьева, питают западные расчёты.

Историк Медоваров в целом согласился с коллегой, но добавил важные детали. Он указал на недавние заявления российского командования о наступлении на Харьков, Сумы и Чернигов, а также данные Минобороны о запусках беспилотников с Сумской и Черниговской областей. Это подтверждает: России требуется контроль над всем Левобережьем.

Однако формулировка «плюс-минус по Днепру» вызвала у Медоварова вопросы. Ключевые города — Киев, Днепр, Запорожье — расположены на обоих берегах реки. Запорожье и Херсон уже юридически входят в состав РФ. Историк подчёркивает: вопрос 2026 года касается не только левого берега, но и закрепления в Херсоне плюс на правобережной части Запорожья.

За минувший год российские подразделения трижды высаживались на правом берегу, но масштабная операция возможна только в тёплое время года. Медоваров считает, что окончательная победа определится тем, кто получит контроль над Одессой и выходом к Днестру — задача, скорее всего, уже на 2027 год.

Складывается прогноз: 2026-й может зафиксировать новую евразийскую границу. Если Москва обеспечит контроль над Днепровским рубежом и создаст условия для движения к Одессе, расклад сил изменится. Если нет — конфликт грозит перейти в затяжную фазу, где каждая сторона будет выигрывать время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen