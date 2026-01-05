Гороскоп на вторник, 6 января 2026 года: Близнецам — любознательность, Девам — порядок в делах, Козерогам — постановка целей

21:08, 05 янв 2026

Во вторник, 6 января, звезды советуют всем знакам зодиака найти золотую середину между делами и отдыхом. День подходит для знакомств и налаживания полезных контактов, но личные интересы тоже нельзя забывать.

Овнам захочется что-то резко изменить в жизни, но торопиться не стоит — сначала взвесьте все плюсы и минусы. Послушайте, что говорят родные, и не перенапрягайтесь физически, чтобы не подорвать здоровье.

Тельцам звезды рекомендуют провести время с семьей. Устройте домашний ужин или поиграйте в настолки — это укрепит отношения и поднимет настроение.

Близнецам день подходит для общения и обмена опытом. Будьте открыты новому и не стесняйтесь спрашивать — ваше умение разговаривать с людьми решит многие вопросы.

Ракам лучше держаться подальше от ссор и скандалов. Терпение и дипломатия помогут сохранить мир с близкими и коллегами по работе.

Львам стоит подойти к задачам творчески. Экспериментируйте и ищите необычные решения — успех гарантирован в любом деле.

Девам их внимательность к мелочам принесет пользу во вторник. Сложные задачи поддадутся, если действовать точно и последовательно. Умение замечать детали убережет от промахов.

Весам нужно разобраться с финансами. Посмотрите, куда уходят деньги, и найдите способы сэкономить. С рискованными вложениями лучше повременить.

Скорпионам день подходит для планирования будущего. Подумайте о целях, расставьте приоритеты и составьте список шагов к мечте.

Стрельцам астрологи советуют не спешить с важными выборами. Наберитесь терпения и дайте себе время все обдумать.

Козерогам пора показать целеустремленность. Сосредоточьтесь на главном и не размениваются по мелочам — упорство приведет к результату.

Водолеям стоит встретиться с друзьями или родными. Сходите куда-нибудь или просто пообщайтесь, поделитесь планами — поддержка близких добавит уверенности.

Рыбам во вторник лучше почитать книгу или провести вечер с семьей. Это поможет найти внутренний баланс и разобраться в своих желаниях.

Автор: Семен Подгорный