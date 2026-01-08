Гороскоп на пятницу, 9 января 2026 года, для всех знаков Зодиака: Ракам — внутренняя гармония, Весам — дипломатия, Стрельцам — новые горизонты

20:42, 08 янв 2026

9 января станет благоприятным днем для внутренней работы над собой и поиска новых горизонтов. Это время подходит для укрепления связей с родными и проявления инициативы.

Овнам рекомендуют не форсировать события и дать всему течь естественным путем. Физическая активность поможет снять накопившееся напряжение, а вечер лучше провести в тихой атмосфере.

Тельцам звезды советуют заняться шопингом и обновить свой образ. День обещает приятные неожиданности от дорогих людей и возможность порадовать себя.

Близнецам пригодится их природное красноречие. Самое время использовать дар убеждения для достижения поставленных целей, но высказываться стоит деликатно. Вечер хорошо провести с друзьями.

Ракам астрологи рекомендуют искать внутреннее равновесие и держаться подальше от конфликтных ситуаций. Прогулка на свежем воздухе поможет восстановить энергию.

Львам 9 января откроет возможности для творческого самовыражения. Не нужно прятать свои таланты — участие в интересных начинаниях пойдет на пользу.

Девам следует сконцентрироваться на рабочих вопросах и не упускать важные мелочи. После трудового дня стоит хорошенько отдохнуть.

Весам пригодится умение находить золотую середину в спорах. День подходит для урегулирования разногласий и общения с близкими.

Скорпионам нужно довериться своему внутреннему голосу — интуиция будет работать на полную мощность. От авантюр лучше воздержаться.

Стрельцов ждут свежие перспективы. Время открыться новому опыту и не бояться выйти из зоны комфорта.

Козерогам звезды советуют уделить внимание домашнему очагу. Искренний разговор с родными и помощь нуждающимся будут как нельзя кстати.

Водолеям стоит проявить свою индивидуальность и не идти на поводу у большинства. Обмен взглядами в дискуссиях принесет пользу.

Рыбам рекомендуют заняться творчеством для выражения чувств и провести время в кругу семьи.

Автор: Семен Подгорный