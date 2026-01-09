Гороскоп на субботу, 10 января 2026 года, для всех знаков Зодиака: Тельцам — финансовая стабильность, Скорпионам — глобальные изменения, Водолеям — оригинальные идеи

22:12, 09 янв 2026

10 января астрологи советуют пересмотреть жизненные приоритеты и заняться планированием будущего. День благоприятствует обучению, развитию и проявлению инициативы. Эксперты рассказали, что ждёт каждый знак зодиака в пятницу.

Овнам придётся столкнуться с непредсказуемыми ситуациями — возможно, придётся принять судьбоносное решение, которое повлияет на дальнейшие планы.

Тельцам звёзды советуют заняться финансами: самое время пересмотреть бюджет, найти дополнительные источники заработка или вложить деньги в выгодные проекты.

Близнецам стоит прислушаться к внутреннему голосу — интуиция сегодня работает на максимум. Особенно осторожными нужно быть в денежных делах.

Ракам откроются новые горизонты, главное — не бояться пробовать что-то неизведанное и впитывать знания.

Львы могут рассчитывать на успех во всех начинаниях, если поверят в собственные возможности и не побоятся взять ответственность.

Девам рекомендуют сконцентрироваться на рабочих мелочах и не забывать о здоровье.

Весам лучше посвятить день профессиональным обязанностям и быть предельно внимательными к нюансам.

Скорпионам астрологи советуют погрузиться в самоанализ, разобраться в своих желаниях и отбросить всё лишнее, что тормозит развитие.

Стрельцов ждут интересные перспективы — время покинуть привычную колею и открыться новому опыту.

Козерогам пора продемонстрировать дисциплину и сосредоточиться на главном, игнорируя второстепенное.

Водолеям можно смело выдвигать креативные предложения — сегодня оригинальные идеи найдут отклик у окружающих.

Рыбам звёзды рекомендуют распределить силы между карьерой и личными отношениями, провести время с родными или просто отдохнуть на свежем воздухе.

