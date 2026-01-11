Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на понедельник, 12 января 2026 года, для всех знаков Зодиака: Овнам — время для важных начинаний, Ракам — поддержка близких, Весам — возможность для самосовершенствования

21:44, 11 янв 2026

Астрологи советуют в понедельник, 12 января, прислушаться к внутреннему голосу и довериться интуиции. День окажется благоприятным для запуска свежих начинаний и решительных поступков. Специалисты рекомендуют отказаться от чрезмерной критики и сконцентрироваться на позитивных моментах.

Овнам предстоит почувствовать мощный подъем сил и творческого настроя. Воскресенье станет прекрасным моментом для старта новых задумок и воплощения отложенных идей. Астрологи призывают представителей знака не страшиться смелых шагов.

Тельцов могут настигнуть незначительные препятствия в реализации намеченного, однако эксперты советуют не терять присутствия духа. Свободное время лучше посвятить пересмотру текущих задач. В вечерние часы рекомендуется уделить внимание второй половинке.

Близнецам их природное очарование поможет завязать полезные контакты. Астрологи указывают на возможность расширения круга общения. При этом важно проявлять внимательность к мелочам во избежание недоразумений.

Ракам потребуется поддержка родных людей, которая окажется надежной опорой. Специалисты рекомендуют посвятить воскресенье семье и бытовым вопросам. Такой подход поможет создать атмосферу комфорта и спокойствия.

Львам день благоволит для проявления индивидуальности. Вероятно, представителям знака придется взять на себя руководящую роль в определенном деле. Астрологи советуют не скрывать свои способности и задумки.

Девам стоит сконцентрироваться на персональных достижениях. Эксперты рекомендуют заняться планированием и грамотным распределением времени. Подобный подход приблизит к намеченным результатам.

Весам воскресенье подходит для развития и освоения свежих умений. Возможно, стоит приступить к изучению чего-то нового в творческой сфере или спортивной деятельности. Астрологи призывают искать баланс в поступках и выборах.

Скорпионам настало время для серьезных раздумий о своих стремлениях и планах. Специалисты советуют не опасаться принятия значимых решений. В вечернее время возможна увлекательная беседа.

Стрельцам их позитивный настрой и активность помогут продвигаться к целям. Воскресенье удачно для расширения возможностей. Астрологи рекомендуют не упускать шанс познать и испытать нечто неизведанное.

Козерогам следует сфокусироваться на рабочих вопросах. Важно продемонстрировать максимум своих качеств. Вечером возможны радостные известия от коллег.

Водолеям их оригинальные подходы могут оказаться особенно востребованными в этот день. Астрологи советуют не бояться выдвигать собственные методы решения давних задач. Контакт с единомышленниками откроет новые горизонты.

Рыбам воскресенье может принести насыщенные эмоциональные впечатления. Специалисты рекомендуют выделить время для релаксации. Стоит отстраниться от будничной суеты и получить удовольствие от текущего момента.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
