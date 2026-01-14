Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 15 января 2026: Овнам — обдуманные решения, Весам — счастье в любви — что советуют звезды знакам Зодиака в четверг

21:41, 14 янв 2026

15 января звезды рекомендуют сосредоточиться на укреплении отношений с близкими людьми. Астрологи советуют проявлять внимание к окружающим и оказывать им необходимую поддержку.

Овнам придется притормозить с быстрыми решениями — возможны внезапные трудности, но паниковать не нужно.

Тельцам звезды рекомендуют заняться денежными делами: поискать варианты дополнительного заработка и пересмотреть траты.

Близнецам день подходит для встреч с приятелями и посещения мероприятий — пора расширять контакты.

Ракам астрологи советуют заняться собой: сходить на тренировку или прогуляться на улице.

Львам стоит поделиться креативными задумками — они могут найти отклик.

Девам придется проявить гибкость на работе и искать золотую середину в спорных моментах.

Весов ждут романтические события — не стоит прятать эмоции.

Скорпионам нужно прислушаться к внутреннему чутью в трудных обстоятельствах.

Стрельцам принесут радость поездки и свежие впечатления — можно махнуть куда-нибудь ненадолго.

Козерогам важно показать серьезность и организованность в делах — результаты скоро проявятся.

Водолеям астрологи предлагают заняться добрыми делами и помочь тем, кому это необходимо.

Рыбам рекомендуется уделить время размышлениям о себе, обрести душевное равновесие и научиться контролировать чувства.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
