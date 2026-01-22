Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 23 января 2026 года: Весам — гармония, Овнам — энергия, Рыбам — новые горизонты — что ждет все знаки Зодиака в пятницу

20:16, 22 янв 2026

Астрологи составили гороскоп на 23 января. В этот день особую роль сыграют интуиция и внутренние ощущения — специалисты рекомендуют прислушаться к себе и мнению родных.

Овен получит мощный заряд энергии, который поможет решить любые вопросы. Звезды рекомендуют не бояться новых дел и проявлять активность.

Тельцам следует позаботиться о самочувствии. Правильное питание и умеренная физическая активность окажутся полезными.

Близнецов ожидает насыщенный день с множеством контактов и новых встреч. Астрологи советуют быть восприимчивыми к свежим идеям.

Ракам стоит уделить внимание домашним заботам и созданию комфорта. Семья станет главным источником энергии.

Львам рекомендуется применить творческое мышление при решении задач. Нестандартный подход даст нужные результаты.

Девам нужно сконцентрироваться на систематизации дел. Продуманная организация приведет к успеху.

Весы получат день гармонии и баланса во всех областях. Время насладиться настоящим и побыть с родными.

Скорпионам следует проявить бдительность в денежных делах. Лучше избежать сомнительных вложений и спонтанных трат.

Стрельцов ждет день новых шансов. Важно не пропустить момент для воплощения планов.

Козерогам необходима упорность в работе над целями. Усилия принесут ожидаемый эффект.

Водолеям день подходит для самопознания и переоценки приоритетов. Стоит прислушаться к внутренним сигналам.

Рыбы увидят новые возможности и направления. Астрологи призывают быть открытыми к изменениям и смело мечтать.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
