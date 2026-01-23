Гороскоп на 24 января 2026 года: Овнам — уверенность, Рыбам — вдохновение, Весам — дипломатия — что ждет все знаки Зодиака в субботу

19:49, 23 янв 2026

В субботу, 24 января, звезды советуют сохранять внутреннюю гармонию и не идти на поводу у чужого мнения. День требует целеустремленности и спокойствия от всех знаков зодиака.

Овнам день подарит уверенность — самое время двигать свои идеи и проекты вперед.

Тельцам лучше обходить острые углы в общении, а умение слушать станет ключом к гармонии в отношениях.

Близнецов ждет напряженный график со встречами и делами — организованность поможет все успеть.

Ракам звезды советуют не забывать про отдых и не перегружать себя рабочими вопросами.

Львы могут заряжать окружающих своим позитивом и энергией.

Девам стоит сосредоточиться на деталях — внимательность принесет отличный результат в работе.

Весам пригодятся дипломатические таланты — способность идти на компромисс укрепит связи.

Скорпионам лучше полагаться на внутренний голос при важных решениях.

Стрельцам день подходит для поездок и новых знаний.

Козерогам понадобятся терпение и упорство — они помогут пройти через любые сложности.

Водолеев ожидают неожиданные повороты — стоит быть открытыми к переменам.

Рыбам звезды обещают творческий подъем — время для самовыражения и вдохновения.

Автор: Семен Подгорный