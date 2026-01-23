Гороскоп на 24 января 2026 года: Овнам — уверенность, Рыбам — вдохновение, Весам — дипломатия — что ждет все знаки Зодиака в субботу
19:49, 23 янв 2026
В субботу, 24 января, звезды советуют сохранять внутреннюю гармонию и не идти на поводу у чужого мнения. День требует целеустремленности и спокойствия от всех знаков зодиака.
Овнам день подарит уверенность — самое время двигать свои идеи и проекты вперед.
Тельцам лучше обходить острые углы в общении, а умение слушать станет ключом к гармонии в отношениях.
Близнецов ждет напряженный график со встречами и делами — организованность поможет все успеть.
Ракам звезды советуют не забывать про отдых и не перегружать себя рабочими вопросами.
Львы могут заряжать окружающих своим позитивом и энергией.
Девам стоит сосредоточиться на деталях — внимательность принесет отличный результат в работе.
Весам пригодятся дипломатические таланты — способность идти на компромисс укрепит связи.
Скорпионам лучше полагаться на внутренний голос при важных решениях.
Стрельцам день подходит для поездок и новых знаний.
Козерогам понадобятся терпение и упорство — они помогут пройти через любые сложности.
Водолеев ожидают неожиданные повороты — стоит быть открытыми к переменам.
Рыбам звезды обещают творческий подъем — время для самовыражения и вдохновения.
