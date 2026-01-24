Гороскоп на 25 января 2026 года: Тельцам — практичность, Скорпионам — проницательность, Водолеям — оригинальность — что ждет все знаки Зодиака в воскресенье

18:54, 24 янв 2026

25 января звезды призывают всех проявлять креативность и работать над собой. Астрологи рекомендуют доверять внутреннему голосу и смелее демонстрировать свои таланты.

Овнам придется проявить гибкость — приготовьтесь к внезапной смене планов.

Тельцам звезды советуют решать денежные дела, опираясь на практичность и здравый смысл.

Близнецам стоит уделить время родным — их поддержка окажется крайне важной.

Ракам рекомендуется заняться домашними делами и создать комфортную атмосферу.

Львам день дарит возможность проявить себя и оказаться в центре событий.

Девам нужно позаботиться о здоровье через спорт и правильное питание.

Весам важно быть внимательными к партнерам — способность работать в команде принесет радость.

Скорпионам следует положиться на интуицию при решении трудных задач.

Стрельцам день подходит для учебы и расширения знаний.

Козерогам понадобится упорство — не сдавайтесь перед препятствиями.

Водолеям креативный подход поможет достичь целей.

Рыбам звезды рекомендуют отдохнуть и набраться сил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный