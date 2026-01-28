Гороскоп на 29 января 2026 года: Ракам — творческий подъем, Девам — новые возможности и Водолеям — неожиданная встреча: что ждет знаки Зодиака в четверг

20:23, 28 янв 2026

Этот день станет удачным днем коммуникаций, творческих начинаний и поиска нестандартных решений. Стоит быть максимально открытыми к новым контактам и неожиданным возможностям.

Овнов накроет волна энергии — самое время разгрести накопившиеся задачи и запустить свежие проекты. Правда, с партнером могут возникнуть небольшие трения, так что придется искать золотую середину.

Тельцам звезды обещают день активного нетворкинга. Появится шанс расширить деловые связи и получить интересные предложения по сотрудничеству. Главное — не спешить с решениями и все взвесить.

Близнецам астрологи советуют присмотреться к финансовым возможностям. День подходит для инвестиций и поиска дополнительных источников заработка. Но от импульсивных трат лучше воздержаться.

Раков ждет настоящий творческий бум. Можно смело браться за художественные, музыкальные или писательские проекты. Самое время отбросить сомнения и дать волю фантазии.

Львам рекомендуют посвятить день домашнему очагу. Совместные посиделки с родными укрепят связи, а вечер идеально подойдет для романтики.

Девы могут рассчитывать на карьерный подарок от судьбы. Нужно держать ухо востром — поступят предложения, которые нельзя пропустить. Возможна похвала от руководства.

Весам звезды прописывают образовательную программу. Семинары, книги или изучение иностранного языка — все пойдет на пользу и расширит горизонты.

Скорпионам астрологи велят притормозить с деньгами. От авантюр и займов лучше держаться подальше. Зато интуиция будет работать на все сто.

Стрельцов манит дорога. Если дальние края недоступны, выручит даже короткая вылазка за пределы города. Свежие эмоции зарядят позитивом и подстегнут рабочие процессы.

Козероги получат мощную поддержку от родных. Можно смело фокусироваться на стратегических задачах, не размениваясь на ерунду.

Водолеев ожидает встреча, которая перевернет планы. Стоит быть готовыми к новым лицам и перспективам. Не исключен приятный сюрприз от любимого человека.

Рыбам астрологи рекомендуют заглянуть внутрь себя. Медитация, йога или неспешная прогулка помогут найти баланс и успокоить мысли.

Автор: Семен Подгорный