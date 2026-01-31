Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Гороскоп на 1 февраля 2026 года: Тельцам — финансовая удача, Девам — саморазвитие и Скорпионам — перемены в любви: что ждет знаки Зодиака в воскресенье

21:42, 31 янв 2026

Астрологи рекомендуют использовать день для воплощения задуманного и улучшения отношений с окружающими.

Овнам стоит забыть о рабочих моментах и уделить внимание дорогим людям. День идеален для встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения.

Тельцов ожидают денежные поступления. В их кошельке могут появиться премии, неожиданные доходы или успешные финансовые операции принесут прибыль.

Близнецам рекомендуется выйти из зоны комфорта. Стоит попробовать необычное увлечение — свежий опыт поднимет настроение и откроет новые перспективы.

Ракам полезно заняться рефлексией. Важно понять свои истинные желания и расставить приоритеты — это укажет верный путь к успеху.

Львам следует проявить доброту к людям вокруг. Приятные слова знакомому или улыбка прохожему вернутся сторицей — закон Вселенной не подведет.

Девам звезды советуют инвестировать время в образование. Освоение иностранного языка, дистанционное обучение или захватывающая литература принесут пользу в перспективе.

Весам нужно уделить внимание отношениям с партнером. Забота, понимание потребностей второй половины и искренний диалог помогут уладить разногласия.

Скорпионов ждут изменения в романтической сфере. Не исключена встреча с человеком из прошлого. Важно быть готовыми к новому опыту.

Стрельцам пойдет на пользу физическая активность. Тренировка, прогулка на свежем воздухе или плавание снимут напряжение и добавят энергии.

Козерогам необходима передышка. Салон красоты, ванна с эфирными маслами или чтение на диване — тело требует восстановления.

Водолеям стоит включить воображение. Творческий подход откроет оригинальные способы решения задач.

Рыбам рекомендуется провести день с родными. Приготовление еды, уборка или просто совместный досуг укрепят семейные связи.

