Гороскоп на 2 февраля 2026 года: Овнам — вдохновение, Ракам — домашний уют и Весам — судьбоносные знакомства: что ждет знаки Зодиака в понедельник

21:35, 01 фев 2026

2 февраля астрологи обещают день, наполненный возможностями для развития и новых идей. Сохранять хорошее настроение и открытость к переменам рекомендуют небесные светила всем знакам зодиака.

Овнов накроет волна креативности — самое время браться за творческие начинания или фиксировать свежие мысли на бумаге.

Тельцам стоит притормозить с денежными вопросами и хорошенько подумать, прежде чем расставаться с финансами или подписывать важные бумаги.

Близнецы получат зеленый свет на образование — день идеален для поиска новых знаний и разговоров с профессионалами в интересующей теме.

Ракам звезды советуют сосредоточиться на домашнем очаге: уют в четырех стенах и семейный ужин станут главными приоритетами.

Львам пора удивлять дорогих людей приятными неожиданностями — впереди маячит период позитивных перемен.

Девам астрологи рекомендуют разобраться в собственных желаниях и понять, к чему действительно лежит душа.

Весы могут рассчитывать на новые контакты — стоит принять приглашение на встречу или заглянуть в незнакомое место.

Скорпионам показана медитация и расслабляющие техники для снятия напряжения, что поможет принять взвешенное решение.

Стрельцам следует довериться внутреннему голосу — он укажет верную дорогу и убережет от промахов.

Козерогам день подходит для карьерных достижений и демонстрации профессионализма.

Водолеи могут начать готовиться к поездкам: изучить маршруты и откладывать средства на отдых мечты.

Рыбам звезды предлагают помечтать и визуализировать желаемое — это приблизит к заветным целям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash