Гороскоп на 4 февраля 2026 года: Ракам — вдохновение, Водолеям —неожиданные новости: что ждет все знаки Зодиака в среду

20:51, 03 фев 2026

Во вторник, 4 февраля, звезды обещают день, полный энергии и неожиданных поворотов.

Овнам рекомендуют держаться подальше от споров и искать компромиссы.

Тельцов ждет приятный сюрприз или новое знакомство — главное быть открытыми.

Близнецам стоит уделить внимание здоровью и немного отдохнуть.

Раки почувствуют прилив вдохновения — идеальное время для творчества.

Львам следует быть осторожными с деньгами и не тратить на импульсивные покупки.

Девам пригодятся советы окружающих.

Весов ждет гармония в личной жизни, стоит провести время с близкими.

Скорпионы смогут справиться со сложной задачей, если не потеряют веру в себя.

Стрельцам день подходит для обучения — возможно откроется новое увлечение.

Козерогам полезно будет провести время на свежем воздухе для восстановления сил.

Водолеев ждут неожиданные новости или предложение, которое может изменить жизнь к лучшему.

Рыбам астрологи советуют довериться интуиции — она не подведет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash