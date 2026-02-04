Гороскоп на 5 февраля 2026 года: Тельцам — удача в делах, Скорпионам — интересные встречи: что ждет все знаки Зодиака в четверг

22:04, 04 фев 2026

5 февраля станет днём активных действий и свежих стартов, сообщают астрологи. Светила рекомендуют проявлять энергичность и смело брать ответственность — старания окупятся сторицей.

Овнам звёзды советуют доводить начатое до конца. Упорство принесёт желаемый результат, а фортуна окажется союзницей в делах.

Тельцов ждёт денежная удача. Возможны неожиданные доходы или появление выгодного коммерческого предложения, которое не стоит упускать.

Близнецам рекомендуют уделить внимание родным людям. Искренний диалог поможет уладить застарелые конфликты и восстановить гармонию в отношениях.

Ракам астрологи советуют беречь силы. Важно выделить время на полноценный отдых, чтобы избежать эмоционального истощения перед грядущими серьёзными событиями.

Львам пора демонстрировать способности руководителя. Появится шанс перехватить инициативу и достичь значительных высот в карьере.

Девам следует сконцентрироваться на мелочах. Внимательность к деталям убережёт от промахов и приблизит к намеченным целям.

Весов ожидает подъём в профессии. Начальство оценит вложенный труд и старания не останутся незамеченными.

Скорпионов ждут любопытные встречи. Открытость к новым контактам может обернуться полезными связями для будущего.

Стрельцам благоволит дорога. Удачный момент для поездок и познания нового — стоит воспользоваться случаем отправиться в путь.

Козерогам нужны выдержка и такт в общении с коллективом. Это убережёт от столкновений и укрепит деловые контакты.

Водолеям пора заняться любимыми делами. Погружение в хобби поможет переключиться от будничной рутины перед серьёзными переменами.

Рыбам стоит довериться внутреннему голосу при выборе судьбоносных решений. Интуиция укажет правильное направление к новым перспективам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash