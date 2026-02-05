Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 6 февраля 2026 года: Близнецам — важные новости, а Весам — новые перспективы: что ждет все знаки Зодиака в пятницу

21:30, 05 фев 2026

6 февраля станет днем, когда звезды советуют проявить гибкость и открытость к свежим идеям. Астрологи подготовили прогноз для каждого знака зодиака.

Овнам стоит ждать приятных неожиданностей от родных. Семейная поддержка станет надежной опорой в преодолении препятствий.

Тельцам рекомендуется прислушаться к мнению старшего поколения — их житейская мудрость окажется кстати при решении актуальных вопросов.

Близнецов ждут значимые известия, способные скорректировать существующие планы.

Ракам следует смелее выражать собственную позицию — окружающие нуждаются в их мнении.

Львам звезды советуют сконцентрироваться на личных желаниях, поскольку день располагает к воплощению задумок.

Девам стоит обратить внимание на самочувствие и физическую активность — прогулка на природе или тренировка пойдут на пользу.

Весов ожидают карьерные перспективы, которыми важно воспользоваться вовремя.

Скорпионам необходимо выделить время для самоанализа, чтобы прояснить истинные стремления.

Стрельцам день подходит для образования — можно записаться на обучение или взяться за новую литературу.

Козерогам астрологи рекомендуют проявить внимательность к деталям, способным повлиять на результат.

Водолеям следует разобраться с финансами и проанализировать денежные потоки.

Рыбам советуют довериться внутреннему голосу в вопросах сердечных отношений.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Гороскоп на сегодня
