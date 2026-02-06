Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 7 февраля 2026 года: Ракам — важные знакомства, а Стрельцам — творческий подъем: что ждет все знаки Зодиака в субботу

20:37, 06 фев 2026

7 февраля звезды обещают день, полный вдохновения. Астрологи рекомендуют сохранять оптимистичный настрой и не сомневаться в собственных возможностях.

Овнам стоит заняться домашними делами — уборка или мелкий ремонт помогут создать комфортную атмосферу.

Тельцам звезды советуют быть дипломатичными на работе и избегать споров с коллегами.

Близнецам рекомендуется проявить осторожность с новыми людьми и не торопиться с откровениями.

Раков ждут интересные знакомства, которые могут перерасти в дружбу или роман.

Львам астрологи рекомендуют культурную программу — театр, концерт или музей подарят новые впечатления.

Девам следует уделить время хобби для душевного равновесия.

Весам потребуется терпение в семейном кругу — важно понять позицию близких.

Скорпионов могут порадовать неожиданные денежные поступления, которыми стоит распорядиться с умом.

Стрельцы почувствуют творческий подъем и смогут воплотить смелые замыслы.

Козерогам день подходит для планирования и постановки целей.

Водолеям звезды советуют не бояться нового и быть готовыми к успеху.

Рыбам рекомендуется обратить внимание на сны — они могут содержать важные послания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
