Гороскоп на 8 февраля 2026 года: Львам — новые горизонты, а Весам — гармония в отношениях: что ждет все знаки Зодиака в воскресенье
21:55, 07 фев 2026
Астрологи составили прогноз на 8 февраля для всех знаков зодиака. Одним звезды обещают романтику, другим — финансовую удачу, а третьим советуют держать язык за зубами.
Овнам звезды намекают: пора заняться собой. Легкая пробежка или хотя бы прогулка до ближайшего магазина — и вы почувствуете себя человеком.
Тельцам космос велит срочно позвонить старому другу — разговор по душам точно поднимет настроение.
Близнецам пора разобраться с финансами: проверьте расходы и составьте план, пока не спустили все на ерунду.
Ракам придется потренировать дипломатию в семейных делах — без компромиссов не обойтись.
Львам астрологи советуют рискнуть и попробовать что-то новое, даже если это просто новый рецепт борща.
Девам пора закончить то, что давно висит грузом: отложенные дела сами себя не сделают.
Весов ждет романтика — устройте партнеру вечер, о котором он будет вспоминать всю неделю.
Скорпионам стоит довериться своему чутью: интуиция не подведет в важном вопросе.
Стрельцам космос предлагает копнуть в себя и проанализировать, что пошло не так, а что — очень даже так.
Козерогам повезло больше всех: энергии будет хоть отбавляй — самое время воплотить планы в жизнь.
Водолеям лучше держаться подальше от начальства и не ввязываться в споры, если не хотите проблем.
Рыбам звезды велят послушать родных — их советы могут спасти от крупной ошибки.
