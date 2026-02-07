Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 8 февраля 2026 года: Львам — новые горизонты, а Весам — гармония в отношениях: что ждет все знаки Зодиака в воскресенье

21:55, 07 фев 2026

Астрологи составили прогноз на 8 февраля для всех знаков зодиака. Одним звезды обещают романтику, другим — финансовую удачу, а третьим советуют держать язык за зубами.

Овнам звезды намекают: пора заняться собой. Легкая пробежка или хотя бы прогулка до ближайшего магазина — и вы почувствуете себя человеком.

Тельцам космос велит срочно позвонить старому другу — разговор по душам точно поднимет настроение.

Близнецам пора разобраться с финансами: проверьте расходы и составьте план, пока не спустили все на ерунду.

Ракам придется потренировать дипломатию в семейных делах — без компромиссов не обойтись.

Львам астрологи советуют рискнуть и попробовать что-то новое, даже если это просто новый рецепт борща.

Девам пора закончить то, что давно висит грузом: отложенные дела сами себя не сделают.

Весов ждет романтика — устройте партнеру вечер, о котором он будет вспоминать всю неделю.

Скорпионам стоит довериться своему чутью: интуиция не подведет в важном вопросе.

Стрельцам космос предлагает копнуть в себя и проанализировать, что пошло не так, а что — очень даже так.

Козерогам повезло больше всех: энергии будет хоть отбавляй — самое время воплотить планы в жизнь.

Водолеям лучше держаться подальше от начальства и не ввязываться в споры, если не хотите проблем.

Рыбам звезды велят послушать родных — их советы могут спасти от крупной ошибки.

