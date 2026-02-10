Гороскоп на 11 февраля 2026 года: Овнам — новые возможности, Тельцам — гармония в отношениях: что ждет все знаки Зодиака в среду

20:51, 10 фев 2026

11 февраля 2026 года астрологи называют удачным временем для старта новых проектов и налаживания контактов с окружающими. Расположение планет способствует укреплению связей и смелым шагам вперёд.

Овны получат шанс проявить свои таланты — смело берите инициативу в свои руки, результат порадует.

Тельцам среда принесёт умиротворение в личной сфере: время побыть рядом с родными и укрепить семейные узы.

Близнецам стоит направить энергию на обучение — свежие знания и компетенции обязательно пригодятся в перспективе.

Ракам рекомендуется прислушаться к внутреннему голосу — интуиция станет надёжным проводником в непростых обстоятельствах.

Львам звёзды советуют не избегать новых знакомств: на горизонте может появиться человек, способный изменить привычный уклад жизни.

Девам самое время навести порядок в финансовых делах и спланировать расходы на ближайшие недели.

Весам стоит дать волю творческому началу — нестандартные идеи встретят горячий отклик у окружающих.

Скорпионам следует позаботиться о самочувствии: прогулка или физическая активность помогут восполнить запас энергии.

Стрельцам подходящий момент для поездок и исследования незнакомых мест, пусть даже совсем небольших.

Козероги стоят на пороге серьёзных карьерных перемен — важно не упустить открывающиеся перспективы.

Водолеям пора остановиться и переосмыслить жизненные приоритеты, сделать выводы и наметить курс.

Рыбам не нужно скрывать свои мечты — обсудите планы с близкими, их поддержка придаст уверенности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash