Гороскоп на 12 февраля 2026 года: Ракам — новые горизонты, Девам — время для творчества: что ждет все знаки Зодиака в четверг

Гороскоп на 12 февраля 2026 года: Ракам — новые горизонты, Девам — время для творчества: что ждет все знаки Зодиака в четверг

21:59, 11 фев 2026

Четверг, 12 февраля, складывается как день, когда каждому стоит обратить внимание на собственные желания и вложить силы в личностный рост. Астрологи отмечают, что энергетика суток располагает к поиску вдохновения и новых ориентиров.

Овен. Спешка в денежных вопросах способна обернуться потерями. Любое финансовое решение лучше обдумать дважды.

Телец. Удачное время для дружеских встреч и коллективного творчества. Общие начинания с единомышленниками дадут ощутимый эффект.

Близнецы. Стоит заняться домашним пространством. Порядок и уют вокруг напрямую повлияют на внутреннее равновесие.

Рак. Перед вами распахнутся двери для воплощения амбициозных планов. Важно не упустить момент и действовать решительно.

Лев. Рекомендуется обходить острые углы в разговорах. Выдержка и дипломатичность сберегут нервы и отношения.

Дева. Подходящий момент раскрыть свои таланты. Занятие, которое по-настоящему увлекает, зарядит энергией на всю неделю.

Весы. Не отмахивайтесь от рекомендаций родных и близких. Их жизненный опыт окажется полезнее, чем кажется.

Скорпион. Фокус дня — рабочие задачи. Добросовестное отношение к профессиональным обязанностям обеспечит заслуженное признание.

Стрелец. Велика вероятность приятных неожиданностей и спонтанных знакомств. Открытость новому принесёт яркие эмоции.

Козерог. Самое время выстроить стратегию на ближайшие месяцы. Чёткие цели и пошаговый план ускорят движение вперёд.

Водолей. День располагает к духовной практике. Медитация и осмысление жизненных приоритетов помогут обрести гармонию.

Рыбы. Смело выдвигайте свои идеи и предложения. Окружающие оценят вашу изобретательность и нестандартный подход.

