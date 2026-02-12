Гороскоп на 13 февраля 2026 года: Тельцам — гармония в отношениях, Скорпионам — фокус на карьере: что ждет все знаки Зодиака в пятницу

21:44, 12 фев 2026

Пятница, 13 февраля, вопреки суевериям, не несёт негатива. Астрологи утверждают, что энергетика этого дня направлена на укрепление личных связей и профессиональный рост. Вот что ждёт каждый знак зодиака.

Овен. Запаситесь выдержкой в разговорах с родными. Конфликты сейчас ни к чему — берегите мир в семье.

Телец. Романтика и душевная близость наполнят этот день. Проведите его в кругу дорогих людей.

Близнецы. Позвольте себе передышку. Хобби и любимые занятия восстановят силы лучше любого лекарства.

Рак. Близкие нуждаются в вашем мудром слове. А заодно и вы получите ценную информацию для себя.

Лев. Будьте начеку — возможны внезапные известия. Гибкость и быстрая реакция станут вашими главными союзниками.

Дева. Берите инициативу в свои руки на любовном фронте. Небольшой сюрприз для партнёра задаст тон всему дню.

Весы. Рабочие дела требуют полной сосредоточенности. Отложите всё лишнее и доведите начатое до конца.

Скорпион. Удачный момент для карьерного рывка. Продемонстрируйте руководству свои сильные стороны и способность вести за собой.

Стрелец. Пора навести порядок в финансах. Внимательный анализ бюджета убережёт от ненужных трат.

Козерог. Смело выходите из зоны комфорта. Новые начинания принесут неожиданные и приятные результаты.

Водолей. Положитесь на внутреннее чутьё — интуиция сегодня работает безошибочно и выведет из любого затруднения.

Рыбы. Отличный день, чтобы узнать что-то новое. Погрузитесь в незнакомую тему — это расширит горизонты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash