Гороскоп на 14 февраля 2026 года: Ракам — романтика, Водолеям — творчество: что ждет все знаки Зодиака в субботу

21:05, 13 фев 2026

14 февраля весь мир отмечает День всех влюблённых. Астрологи рекомендуют направить энергию этой даты на укрепление романтических связей. Вот что ждёт каждый знак зодиака в этот особенный день.

Овны ощутят потребность в уединении и самоанализе. Время наедине с собой зарядит и поможет после — откровенно поговорить с партнёром.

Тельцам стоит заняться планированием совместных покупок, уделяя внимание мелочам.

Близнецы могут завести полезные и приятные знакомства — главное, не стесняться проявлять инициативу.

Для Раков день пропитан романтикой и сюрпризами — лучшее решение провести его рядом с любимым человеком.

Львы окажутся в центре внимания и смогут добиться намеченных целей.

Девам рекомендуется сфокусироваться на здоровье и уделить время себе и близким.

Весам стоит избегать споров — дипломатичность и готовность к компромиссу сохранят мир в отношениях.

Скорпионам день благоволит для совместного досуга: фильм или выставка помогут разрешить накопившиеся недопонимания.

Стрельцов выручат оптимизм и вера в собственные силы — с таким настроем любые препятствия по плечу.

Козерогам лучше посвятить вечер семье — совместный ужин или настольная игра создадут тёплую атмосферу.

У Водолеев творческий подъём: самое время взяться за любимое хобби или попробовать новый вид искусства.

Рыбам советуют довериться интуиции — внутренний голос подскажет, чем порадовать вторую половинку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash