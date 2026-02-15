Гороскоп на 16 февраля 2026 года: Козерогам — карьера, Овнам — страсть: что ждет все знаки Зодиака в понедельник
21:48, 15 фев 2026
Понедельник, 16 февраля, по мнению астрологов, располагает к решительным шагам и свежим идеям. Энергетика дня поддерживает тех, кто готов действовать и не откладывать планы на потом.
Овен
Романтическая волна накроет с головой. Смело выражайте эмоции и удивляйте близких тёплыми словами. Тем, кто пока без пары, космос намекает на перспективное знакомство.
Телец
Фокус дня — семья. Тихий вечер с родными восстановит душевное равновесие и укрепит доверие. Партнёр может порадовать чем-то неожиданным.
Близнецы
Идеальный момент, чтобы вложиться в собственное развитие. Запишитесь на курс, откройте учебник или загляните на лекцию. Результат проявится быстрее, чем кажется.
Рак
Организм просит внимания. Не перегружайте себя и выделите время на качественный отдых. Сейчас это не роскошь, а необходимость.
Лев
Уделите внимание младшему поколению. Совместные занятия и игры подарят вдохновение и сблизят вас с детьми.
Дева
Творческая энергия зашкаливает. Рисуйте, пишите, мастерите руками — любое самовыражение принесёт отклик и признание окружающих.
Весы
Не исключены незапланированные денежные поступления. Главное — не спустить всё на спонтанные траты. Разумнее направить средства в перспективное дело.
Скорпион
Звёзды зовут в дорогу. Даже короткая вылазка за город или визит в незнакомое заведение оставит яркие впечатления.
Стрелец
Время показать организаторские способности. Возьмите инициативу в свои руки на работе или помогите окружающим разобраться с непростыми вопросами.
Козерог
Профессиональная сфера на подъёме. Доверяйте себе и не отказывайтесь от новых задач. Продвижение по карьерной лестнице вполне реально.
Водолей
Обратите внимание на рекомендации из ближнего круга. Опыт друзей и родных убережёт от промахов и подскажет верное направление.
Рыбы
Посвятите часть дня заботе о близких. Даже небольшой жест поддержки принесёт обоюдную радость и внутреннее удовлетворение.
