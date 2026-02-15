Гороскоп на 16 февраля 2026 года: Козерогам — карьера, Овнам — страсть: что ждет все знаки Зодиака в понедельник

21:48, 15 фев 2026

Понедельник, 16 февраля, по мнению астрологов, располагает к решительным шагам и свежим идеям. Энергетика дня поддерживает тех, кто готов действовать и не откладывать планы на потом.

Овен

Романтическая волна накроет с головой. Смело выражайте эмоции и удивляйте близких тёплыми словами. Тем, кто пока без пары, космос намекает на перспективное знакомство.

Телец

Фокус дня — семья. Тихий вечер с родными восстановит душевное равновесие и укрепит доверие. Партнёр может порадовать чем-то неожиданным.

Близнецы

Идеальный момент, чтобы вложиться в собственное развитие. Запишитесь на курс, откройте учебник или загляните на лекцию. Результат проявится быстрее, чем кажется.

Рак

Организм просит внимания. Не перегружайте себя и выделите время на качественный отдых. Сейчас это не роскошь, а необходимость.

Лев

Уделите внимание младшему поколению. Совместные занятия и игры подарят вдохновение и сблизят вас с детьми.

Дева

Творческая энергия зашкаливает. Рисуйте, пишите, мастерите руками — любое самовыражение принесёт отклик и признание окружающих.

Весы

Не исключены незапланированные денежные поступления. Главное — не спустить всё на спонтанные траты. Разумнее направить средства в перспективное дело.

Скорпион

Звёзды зовут в дорогу. Даже короткая вылазка за город или визит в незнакомое заведение оставит яркие впечатления.

Стрелец

Время показать организаторские способности. Возьмите инициативу в свои руки на работе или помогите окружающим разобраться с непростыми вопросами.

Козерог

Профессиональная сфера на подъёме. Доверяйте себе и не отказывайтесь от новых задач. Продвижение по карьерной лестнице вполне реально.

Водолей

Обратите внимание на рекомендации из ближнего круга. Опыт друзей и родных убережёт от промахов и подскажет верное направление.

Рыбы

Посвятите часть дня заботе о близких. Даже небольшой жест поддержки принесёт обоюдную радость и внутреннее удовлетворение.

