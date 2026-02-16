Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 17 февраля 2026 года: Тельцам — любовь, Близнецам — общение: что ждет все знаки Зодиака во вторник

Гороскоп на 17 февраля 2026 года: Тельцам — любовь, Близнецам — общение: что ждет все знаки Зодиака во вторник

21:15, 16 фев 2026

Вторник, 17 февраля, по мнению астрологов, станет днём, когда важно замечать мелочи и не форсировать ход событий. Интуиция будет верным помощником, однако рациональный подход никто не отменял. Вот что ждёт каждый знак зодиака.

Овен

Запаситесь выдержкой при контактах с людьми. Мелкие разногласия вероятны, но устранить их не составит труда. Вечерние часы лучше провести в тишине и покое.

Телец

Романтическая энергия зашкаливает. Смело берите инициативу в свои руки и радуйте близкого человека. Тем, кто пока без пары, светит перспективное знакомство.

Близнецы

Предстоит активный день с обилием контактов и новых лиц. Не отвергайте поступающие предложения и смело озвучивайте собственные задумки. Не исключена перспективная деловая встреча.

Рак

Самое время заняться домашним очагом. Возьмитесь за тот самый ремонт, который откладывали месяцами, или просто побудьте рядом с родными.

Лев

Посвятите этот день себе. Займитесь любимым увлечением или побалуйте себя уходовыми процедурами. Творческий подъём гарантирован.

Дева

Финансовая бдительность не помешает. Откажитесь от импульсивных покупок и уделите время планированию расходов. Возможны траты, которых вы не ожидали.

Весы

Придётся задействовать все навыки переговорщика. Трения с коллегами или домочадцами вероятны, но рассудительность и хладнокровие помогут сгладить углы.

Скорпион

Идеальный момент для физической нагрузки. Пробежка по свежему воздуху или визит в спортзал вернут бодрость и поднимут настроение.

Стрелец

Держите фокус на стратегических задачах, не размениваясь на пустяки. Составьте чёткий план и шагайте навстречу цели. Удача на вашей стороне.

Козерог

Избегайте острых дискуссий и противостояний. Окружающим может понадобиться ваше понимание, а вам — роль примирителя.

Водолей

Доверьтесь внутреннему голосу и не страшитесь нетривиальных решений. День способен преподнести неожиданные возможности и свежие горизонты.

Рыбы

Обратите взгляд внутрь себя. Позаботьтесь об эмоциональном равновесии и вспомните о желаниях, которые давно ждут воплощения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Гороскоп на сегодня
