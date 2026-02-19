Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 20 февраля 2026 года: Овнам — новые идеи, Львам — время для отдыха: что ждет знаки Зодиака в пятницу

21:26, 19 фев 2026

Пятница, 20 февраля, по прогнозам астрологов, станет днём, наполненным энергией обновления. Звёзды советуют не отвергать перемены и проявить готовность к нестандартным решениям. Активность и уверенность в себе окажутся главными союзниками в преодолении любых препятствий.

Овен

Голова будет буквально кипеть от свежих замыслов. Фиксируйте каждую идею — какая-то из них способна серьёзно изменить ваше будущее. Смело озвучивайте свою позицию окружающим.

Телец

Благоприятный момент для выстраивания связей. Новые знакомства этого дня могут оказаться по-настоящему значимыми. Используйте любую возможность расширить круг контактов.

Близнецы

Стоит обратить пристальное внимание на денежные вопросы. Самое время провести ревизию расходов, скорректировать бюджет и отказаться от импульсивных покупок.

Рак

День для заботы о собственном здоровье и восстановления ресурсов. Тёплая ванна и спокойный вечер помогут перезагрузиться.

Лев

Оптимальное время для передышки. Погрузитесь в любимое увлечение или освойте новый навык — это позволит переключиться и набраться сил.

Дева

На рабочем фронте вероятны внезапные перестановки. Сохраняйте гибкость и будьте готовы оперативно подстроиться под новые обстоятельства.

Весы

Фокус дня — семья и близкие люди. Возможно, назрел честный разговор с кем-то из родных. Такой диалог только укрепит ваши отношения.

Скорпион

Присмотритесь к коллегам внимательнее. Совместный мозговой штурм может обернуться перспективным проектом или новым направлением деятельности.

Стрелец

Двигайтесь к намеченным целям без колебаний. Все шансы на успех — на вашей стороне. Не ограничивайте себя рамками привычного.

Козерог

Важно соблюсти равновесие между профессиональной загрузкой и личным пространством. Выделите время, чтобы переосмыслить жизненные приоритеты.

Водолей

Ожидайте приятных неожиданностей. Открытость ко всему новому распахнёт перед вами двери, о существовании которых вы и не подозревали.

Рыбы

Пора двигаться навстречу заветным желаниям. Рискуйте и пробуйте — внутреннее чутьё безошибочно укажет верное направление.

