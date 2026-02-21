Гороскоп на 22 февраля 2026 года: Овнам — время для принятия решений, Козерогам — день для активных действий: что ждет знаки Зодиака в воскресенье

21:35, 21 фев 2026

Воскресенье, 22 февраля, по прогнозам астрологов, станет насыщенным днём для представителей всех знаков зодиака. Звёзды обещают возможности для саморазвития, важных решений и перезагрузки. Вот что ждёт каждый знак.

Овен. Впереди — серьёзный выбор. Астрологи рекомендуют довериться интуиции. Решение, принятое сегодня, способно задать новый вектор в жизни.

Телец. Идеальное время для укрепления социальных контактов. Стоит уделить внимание близким, друзьям и коллегам — общение принесёт пользу.

Близнецы. День потребует значительных энергозатрат. Важно вовремя восполнить ресурсы: помогут отдых, прогулка, хорошая книга или любимый фильм.

Рак. Звёзды советуют посвятить время себе. Расслабление и занятие любимым делом помогут вернуть внутренний баланс и душевное спокойствие.

Лев. Творческая энергия на пике. Стоит дать волю вдохновению и не сдерживать идеи — они могут обернуться неожиданным успехом.

Дева. На работе возможны мелкие затруднения. Паниковать не стоит — аналитический склад ума поможет справиться с любыми задачами.

Весы. Самое время навести порядок в финансах. Пересмотр бюджета и поиск способов экономии уберегут от необдуманных расходов.

Скорпион. Фокус дня — личные цели и мечты. Астрологи рекомендуют определить приоритеты и начать двигаться к тому, что по-настоящему важно.

Стрелец. Возможны приятные сюрпризы: интересные предложения о сотрудничестве или свежие идеи. Стоит отнестись к ним внимательно.

Козерог. Благоприятный день для активных шагов. Инициатива и амбициозные планы сегодня имеют все шансы на успешную реализацию.

Водолей. Впереди — позитивные перемены. Открытость к новому может привести к событиям, способным качественно изменить жизнь.

Рыбы. Решительность станет ключом к удаче. Не стоит откладывать желания на потом — сегодняшние возможности могут открыть путь к большому успеху.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash