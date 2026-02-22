Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 23 февраля 2026 года: Стрельцам — время для реализации идей, Ракам — время гармонии: что ждет знаки Зодиака в понедельник

21:52, 22 фев 2026

Понедельник, 23 февраля, располагает к творческим экспериментам и обретению душевного баланса. Астрологи советуют жителям республики проявлять любопытство к новому и не опасаться нестандартных решений.

Овен. Эмоции в этот день могут зашкаливать. Держите чувства под контролем и старайтесь не вступать в споры с родными.

Телец. Удачное время для работы с финансами. Стоит присмотреться к вариантам вложений или скорректировать личный бюджет.

Близнецы. Возможны спонтанные встречи и новые контакты. Не исключено, что одно из таких знакомств сыграет значимую роль в дальнейшем.

Рак. Спокойная и тёплая атмосфера царит вокруг вас. Проведите время в кругу семьи, наслаждаясь уютом и душевными беседами.

Лев. Творческие начинания принесут отличный результат. Смело демонстрируйте свою уникальность и делитесь замыслами с окружением.

Дева. Подходящий момент для самоанализа. Определите зоны роста и приступайте к их проработке уже сегодня.

Весы. Сосредоточьтесь на отношениях со второй половинкой. Проявите внимание и участие — это сделает вашу пару крепче.

Скорпион. В рабочем коллективе соблюдайте осмотрительность. Сторонитесь пересудов и придерживайтесь нейтральной позиции в любых разногласиях.

Стрелец. Самое время воплощать задуманные планы. Погрузитесь в любимое занятие — оно зарядит вас бодростью и вдохновением.

Козерог. Отличный день для наведения порядка в делах. Сформируйте план задач на предстоящую неделю и начинайте действовать.

Водолей. Положитесь на внутреннее чутьё. Интуиция убережёт от промахов и подскажет верный путь в непростых обстоятельствах.

Рыбы. Впереди приятный досуг в компании дорогих людей. Отложите повседневные хлопоты и получайте удовольствие от живого общения.

Автор: https://www.hibiny.ru/murmanskaya-oblast/news/item-goroskop-na23fevralya-2026-goda-strelcam-vremya-dlya-realizacii-idey-rakam-vremya-garmonii-chto-jdet-znaki-zodiaka-451653/
Фото: Newsbash
Теги: Гороскоп на сегодня
